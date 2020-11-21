20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi? Ne zaman başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri genelgesi!

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden biri de 20 yaş altı için olan kısıtla oldu. Yayımlanan genelgeye göre 20 yaş altı gençler için de sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 20 yaş altı kısıtlamanın belirli saatlerde uygulanacak olması vatandaşların kısıtlanan saatleri araştırmasına neden oldu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı başladı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hafta sonu geçerli mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı yayımlanan genelgeyle duyuruldu. Koronavirüs tedbirlerin uygulamaya geçmesiyle, alınan tedbirlerden biri de genç ve çocuklara yönelik kısıtlama oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesinin detayları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yayımlanan genelgeye göre; 20 yaş altı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 3 saatlik zaman diliminde maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dışarıya çıkabilecek.

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTINDAKİLER ŞEHİR İÇİ VEYA ŞEHİRLERARASI YOLCULUĞU YAPABİLECEK Mİ?

Söz konusu soruyla ilintili olarak genelgede ifade edilen şu şekildedir:

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.