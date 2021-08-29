2 bin TL fatura gönderdiler! Düğüne gelmeyenlere...

Faturası ağır oldu. Düğüne gelmeyenlere 2 bin liralık ödeme çıkardılar. Sosyal medya bu olayla çalkalanıyor. Yeni evli bir çift, 'Düğüne geleceğiz' demelerine rağmen katılım göstermeyenlerin evine yaklaşık 2 bin TL'lik fatura gönderdi.

ABD’de yaşayan ve evlilik kararı alan Doug Simmons ve Dedra McGee adlı çift, Jamaika'daki Royalton Negril Resort & Spa'da bir düğün organize etti. Düğün için davetiye gönderen Doug ve Dedra, davetlilerden katılım durumları konusunda bilgi vermelerini istedi. Evlilik heyecanı yaşayan çift, davetlilerden çok sayıda “Evet geliriz” yanıtı aldı.

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan 44 yaşındaki Doug Simmons ve 43 yaşındaki Dedra McGee, düğün günü geldiğinde katılma sözü veren davetlilerden birçoğunun gelmediğini gördü.