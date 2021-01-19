19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İşte son vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 167 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 818 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 167 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 328’e yükseldi. Toplamda 27 milyon 698 bin 556 test yapıldı.

Bugün yapılan 175 bin 133 testten 6 bin 818 yeni vaka sayısı, 761 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.