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19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: İşte son vaka sayısı

İHA |  19 Ocak 2021 Salı - 20:26 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 20:42

19 Ocak 2021 tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 167 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 818 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
 
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 167 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 328’e yükseldi. Toplamda 27 milyon 698 bin 556 test yapıldı.
 
Bugün yapılan 175 bin 133 testten 6 bin 818 yeni vaka sayısı, 761 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. 
 
 
Toplam vaka sayısının 2 milyon 399 bin 781 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 277 bin 987’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.

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