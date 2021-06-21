18 yaş aşılama ne zaman? 18 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? İşte Kabine toplantısı kararları!

Türkiye'de yeni dönem başlıyor. Milyonların beklediği Kabine toplantısı sonra erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine toplantısında kritik kararlar alındı. Türkiye'nin kademeli normalleşme sonrası yeni adımları netleşti. Aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan kararları 1 Temmuz itibariyle alınacak tedbirleri tek tek açıkladı. Peki, 18 yaş aşılama ne zaman? 18 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? İşte son kabine toplantısından çıkan kararlar...

Son kabineden 1 Temmuz kararları çıktı. Kabine toplantısının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , özellikle aşılama çalışmaları, 18 yaş ve üstü aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş aşılama ne zaman? 18 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? İşte son kabine toplantısından çıkan kararlar...

18 YAŞ VE ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?

Koronavirüs ile ilgili atılacak adımları ve Kabine'nin yeni kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."