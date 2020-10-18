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18 Ekim corona virüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

18 Ekim 2020 Pazar - 19:19 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 19:41

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Ekim corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1.815 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi  yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1504 kişi  iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 304 bin 3'e yükseldi.
 
Toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312'ye ulaştı. Hasta sayısı 347  bin 493, vefat sayısı 9 bin 296, ağır hasta sayısı 1427, aktif hasta sayısı 34  bin 194 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9,  yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.
 
"Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  bugün 1500'den fazla iyileşen hasta olduğuna dikkati çekti.
 
Bakan Koca, "Yeni tespit edilen 1815 hastamız var. Ağır hasta sayısı  durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız.  Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliğiyle sürdürmeye devam edelim."  değerlendirmesini yaptı.
 

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