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17 Nisan koronavirüs tablosu! Bir kötü haber daha, tüm Türkiye'de...

17 Nisan 2021 Cumartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 19:40

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi  yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 973 oldu.
 
Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.
 
Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212  bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3,  yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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