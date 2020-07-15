15 Temmuz'un ilk şehidi kimdir? 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın nasıl öldü?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Şehitleri anılıyor. FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Bülent Aydın merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın kimdir? 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın nasıl öldü? İşte Bülent Aydın ile ilgili merak edilenler...

FETÖ darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz şehitleri anılıyor. 15 Temmuz günü yaşananlar ve kahraman şehitler programlarla yad ediliyor. 15 Temmuz günü FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Bülent Aydın merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın kimdir? 15 Temmuz ilk şehidi Bülent Aydın nereli ve kaç yaşındaydı? Bülent Aydın nasıl öldü? İşte 15 Temmuz ilk şehidi Bülent Aydın hakkında merak edilenler...

15 TEMMUZ'UN İLK ŞEHİDİ BÜLENT AYDIN KİMDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesinde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Bülent Aydın. Bülent Aydın, darbenin ilk müdahale edeni, ilk şehidi, ilk kahramanı, ilk Hasan Tahsin'iydi.

Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer aldı.

Genelkurmay Karargahında şehit olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi, hazırlanan çatı iddianamesinde "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı.

İddianamede, Kıdemli Başçavuş Aydın'ın, Orgeneral Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girmelerinin ardından Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Iğdırlı olan şehit Bülent Aydın'ın naaşı, 17 Temmuz günü Ankara Kocatepe Camisi'nde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de katıldığı cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi Bülent Aydın'ın adının verildi.

Şehit olduğunda 23 yıldır bordo bereli Bülent Aydın, iki Kara Kuvvetleri Komutanını, yurt dışında Süleyman Demirel'i korumuştu.

15 TEMMUZ'UN İLK ŞEHİDİ BÜLENT AYDIN NASIL ÖLDÜ?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı ndaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, 15 Temmuz'un ilk şehidi Koruma Astsubayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili bulgulara yer verildi.

Buna göre Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girmelerinin ardından, Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateşle şehit oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Orgeneral Çolak'ın Koruma Astsubayı Piyade Başçavuş Aydın ile siviller Celallettin İbiş, Erhan Dural, Gökhan Yıldırım, Mehmet Şengül, Mesut Acu, Muci·p Arıgan, Mustafa Avcu, Resul Kaptancı, Yıldız Gürsoy, Yusuf Çeli·k ve Zi·ya I·lhan Dağdaş'ın 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanlığında şüphelilere karşı koyarken hayatını kaybettikleri belirtildi.

İddianamedeki şüphelilerden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile darbecilerin Yurtta Sulh Konseyi'ni oluşturduğu belirlenen 37 asker şüpheli, örgüt yöneticisi olarak değerlendirildi ve Türkiye genelindeki 250 vatandaşın şehit edilmesinin faili gösterildi. Her bir cinayet için şüphelilerin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Diğer şüpheliler ise Genelkurmay Karargahındaki ölümlerden sorumlu tutuldu.

İddianameye göre, güney nizamiyedeki silah sesleri üzerine bölgeye giden Genelkurmay Başkanlığı İKK Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu darbeciler tarafından derdest edildi.

Darbe girişimine kadar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subaylığını yapan Levent Türkkan, saat 21.22'de şüphelilerden Ramazan Gözel'den aldığı talimatla, o sırada Kara Havacılık Komutanlığında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ile denetim yapan Orgeneral Salih Zeki Çolak'a telefonla ulaştı. Türkkan, Orgeneral Çolak'a, "Genelkurmay Başkanı'nın kendisini ve İhsan Uyar'ı beklediğini" söyleyerek acele karargaha çağırdı.

Ardından yine Gözel, iddianamenin şüphelilerinden olan ve halen aranan Serhat Pahsa aracılığıyla, Özel Kuvvet personeline komutanların etkisiz hale getirilmesi için tertibat alınması emrini verdi.

Orgeneral Çolak, Orgeneral Uyar ve Başçavuş Aydın ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girdi.

Başçavuş Aydın, kısa süre sonra Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu'nu derdest eden darbeci Özel Kuvvetler personelinin açtığı ateşle karın bölgesinden yaralanarak şehit oldu.

İddianamede, Aydın'a ateş eden darbecilerin, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüsüne yer verildi.

Fotoğrafın altındaki bilgilere göre, "3" numara ile gösterilen, ismi belirlenemeyen darbeci Özel Kuvvetler personeli, Aydın'a ilk ateşi açtı ve 4 el ateş etti.

İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcıları, Fetullah Gülen ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi şüphelilerin yanı sıra o gece karargahta silahlı olduğu belirlenen bütün şüphelileri, hem Aydın'ın hem de sivillerin şehit edilmesinden sorumlu tuttu.