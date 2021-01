On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Haftanın ilk çekilişi Pazartesi günü yapılmıştı. On Numara'da haftanın ikinci çekilişi yapıldı.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'nın çekilişi bu akşam yapıldı.

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşti. On Numara çekilişinde bu akşam 1-2-6-8-11-13-17-18-22-24-28-32-38-50-60-63-66-68-73-74-77-80 numaraları düştü. On bilen 1 kişi 242 bin 798 lira 25 kuruş kazandı.