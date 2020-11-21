21 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.324 0.83 EURO 9,0590 0.96
USD 7,6220 0.96 ALTIN 458,860 1.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

14 yaşındaki genç motosiklet kazasında öldü

İHA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 1:05 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 1:05

Korkuteli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Kaza Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler mahallesinde akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  İbrahim Yılmaz (14) idaresindeki 07 RU 433 Plakalı motosiklet, Sülekler mahallesi ara sokakta karşı yönden gelen Süleyman Özkan (57) idaresindeki 07 SE 316 Plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
 
Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine  olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Korkuteli motosiklet kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.