13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.S. eski erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eski erkek arkadaş, B.S.'yi sağ bacağından bıçakladı. Yaralanan kız çocuğunun yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan B.S. tedavi altına alındı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Adapazarı ilçesinde kız arkadaşı B.S.yi bıçaklayarak kaçan 16 yaşındaki D.C.P. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan D.C.P.'nin olayda kullandığı bıçak üzerinde bulundu. D.C.P. ifadesi alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.