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11 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

11 Haziran 2021 Cuma - 19:28 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 19:45

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e  yükseldi.
 
 
Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319  bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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