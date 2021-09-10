11 Eylül saldırısının üzerinden 20 yıl geçti

ABD’de 11 Eylül 2001’de düzenlenen terör saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Dünyada en fazla can kaybının yaşandığı terör saldırılarından biri olan 11 Eylül saldırıları, yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

ABD’de 11 Eylül sabahı, saat 8.45’te 75 bin litre yakıt taşıyan Boeing 767 tipi American Airlines’a ait yolcu uçağı, El Kaide mensubu teröristlerce kaçırılarak New York ’ta İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasına çarptı.

Birinci saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra, saat 9.05’te United Airlines’a ait aynı model uçak ise güney binasına çarptı. 19 teröristin düzenlediği saldırıların üçüncüsü, ABD ’nin askeri yönetim merkezi olan Pentagon’a düzenlendi.

Sonuncu saldırı ise teröristlerce Kongre Binası’na yönelik planlanmıştı ancak Pensilvanya eyaleti hava sahası üzerinde, uçaktaki yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu Kongre Binası’na ulaşamadan düştü.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİNİN CAN KAYBIYLA SONUÇLANDI

Saldırılar, toplam 2 bin 977 kişinin ölümüyle sonuçlandı. New York’ta 2 bin 753 kişi, Pentagon’da 184 kişi ve Pensilvanya’da ise 40 kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırılarda toplam 93 farklı milletten insan yaşamını yitirirken; hayatını kaybedenler arasında Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey binasındaki bir ofiste bilgisayar programcısı olarak çalışan Zühtü İbiş isimli bir Türk vatandaşı da vardı.

BELGELERİN GİZLİLİĞİNİN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Saldırılarda yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık 1800 kişi, ABD Başkanı Joe Biden’a hitaben yaptıkları basın açıklamasında, Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıklarını, kanıtların gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini talep etti.

Aksi durumda, Biden’a anma törenlerine katılmaması konusunda çağrı yapıldı. Biden da saldırılar hakkındaki belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusundaki yürütme emrini imzaladı. Gizliliğinin kaldırılması uygun görülen belgelerin altı ay içinde kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.