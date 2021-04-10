10 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto 'nun bu hafta gerçekleştirilen son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. TV8 ekranında Alp Kırşan'ın sunumu ile ekrana gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi. Peki Çılgın Sayısal Loto 10 Nisan çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 20:45'te TV8 ekranında Alp Kırşan'ın sunumu ile ekrana geldi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından bilet sorgulama işlemi Milli Piyango Online üzerinden yapılabilecek.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 5-21-30-43-45-60 ve 39 joker numarası olarak belirlendi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 1 kişi 526.273,40 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 392 kişi 1.342,50 TL, 3 bilen 14.538 kişi 90,45 TL ve son olarak 2 bilen 193.286 kişi 10,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu