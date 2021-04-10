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10 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

10 Nisan 2021 Cumartesi - 21:51 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 21:51

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişi TV8 ekranında saat 20:45'te gerçekleştiriliyor. Alp Kırşan'ın sunumu ile ekrana gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sona ermesinin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte 10 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...


Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto 'nun bu hafta gerçekleştirilen son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. TV8 ekranında Alp Kırşan'ın sunumu ile ekrana gelen Çılgın Sayısal Loto  çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi. Peki Çılgın Sayısal Loto 10 Nisan çekilişinde hangi numaralar kazandırdı?
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 20:45'te TV8 ekranında Alp Kırşan'ın sunumu ile ekrana geldi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından bilet sorgulama işlemi Milli Piyango Online üzerinden yapılabilecek.
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde  kazandıran numaralar 5-21-30-43-45-60 ve 39 joker numarası olarak belirlendi. 6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 1 kişi 526.273,40 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 392 kişi 1.342,50 TL, 3 bilen 14.538 kişi 90,45 TL ve son olarak 2 bilen 193.286 kişi 10,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
 

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