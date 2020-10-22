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10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 7:47 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 7:47

Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.


10 havalimanı "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı,  Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan  Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer  Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ  Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut  kapısı olarak tespitine karar verildi.
 
  

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