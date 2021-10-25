10 büyükelçi kim? Büyükelçilerin durumu ne olacak? 10 büyükelçi kabinenin gündeminde!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği, 10 büyükelçinin durumu da kabinenin gündeminde yer alacak. Peki, 10 büyükelçi kim? 10 büyükelçi hangi ülkelerden? Büyükelçilerin durumu ne olacak? İşte son gelişmeler...
BÜYÜKELÇİLERİN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak. Toplantıda büyükelçilerle ilgili nihai kararın çıkması bekleniyor.
Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve uyarılmşıtı.
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.
Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
18 Ekim'de Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak bir açıklama yayımlandı.
10 BÜYÜKELÇİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER?
Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarda bulunan 10 büyükelçi ülkeleri şu şekilde:
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda.
İSTENMEYEN ADAM (PERSONA NON GRATA) İLAN EDİLECEK Mİ?
Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçi hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim,10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.".