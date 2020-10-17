1 metreküp doğalgaz kaç TL, kaç dolar? Doğalgazın metreküpü ne kadar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı

'1 metreküp doğalgaz kaç dolar? Doğalgazın metreküpü kaç lira?' soruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyareti ile birlikte araştırılan konular arasında geliyor. Günlerdir beklenen müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Daha önce bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine 85 milyar metreküp daha ilave edildiği haberini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarının 405 metreküpü bulduğunu açıkladı. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? Doğalgazın metreküpü kaç lira? Doğalgaz fiyatı nasıl hesaplanıyor? İşte 1 metreküp doğalgaz fiyatı...
DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA? 1 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ DOLAR?
Doğalgaz birim fiyatının yüzde 17 civarında bir kısmını vergiler oluşturuyor. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.
EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.
Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.