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1 metreküp doğalgaz kaç TL, kaç dolar? Doğalgazın metreküpü ne kadar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı

1 metreküp doğalgaz kaç TL, kaç dolar? Doğalgazın metreküpü ne kadar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı