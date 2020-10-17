17 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.193 1.04 EURO 9,3130 0.19
USD 7,9350 0.03 ALTIN 484,310 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • 1 metreküp doğalgaz kaç TL, kaç dolar? Doğalgazın metreküpü ne kadar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı

1 metreküp doğalgaz kaç TL, kaç dolar? Doğalgazın metreküpü ne kadar? 1 metreküp doğalgaz fiyatı

17 Ekim 2020 Cumartesi - 17:21 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 17:22

1 metreküp doğalgaz kaç dolar sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih sondaj gemisinde yeni doğalgaz rezervini açıklamasıyla merak edilen konuların başında geliyor.

İlk olarak 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunmasının ardından yeni rezerv miktarının 85 milyar metreküp daha ilave edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarının 405 metreküpü bulduğunu açıkladı. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? 1 metreküp doğalgaz kaç TL? 1 metreküp doğalgaz ne kadar? Doğalgazın metreküpü kaç lira? Doğalgaz fiyatı nasıl hesaplanıyor? İşte 1 metreküp doğalgaz fiyatı...


'1 metreküp doğalgaz kaç dolar? Doğalgazın metreküpü kaç lira?' soruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyareti ile birlikte araştırılan konular arasında geliyor. Günlerdir beklenen müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Daha önce bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine 85 milyar metreküp daha ilave edildiği haberini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarının 405 metreküpü bulduğunu açıkladı. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç dolar? Doğalgazın metreküpü kaç lira? Doğalgaz fiyatı nasıl hesaplanıyor? İşte 1 metreküp doğalgaz fiyatı...
 
 
DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA? 1 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ DOLAR?
 
Doğalgaz birim fiyatının yüzde 17 civarında bir kısmını vergiler oluşturuyor. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.
 
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.
 
EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.
 
Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.
 
 
 
 

ETİKETLER

1 metreküp doğalgaz kaç dolar Doğalgazın metreküpü kaç lira 1 metreküp doğalgaz fiyatı 1 metreküp doğalgaz ne kadar Doğalgazın metreküpü Fatih sondaj gemisi yeni doğalgaz keşfi yeni doğalgaz rezervi doğalgaz rezervi kaç oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EPDK Doğalgaz birim fiyatı Enerji piyasası Türkiye'de doğalgazın fiyatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.