0.64 konut kredisi şartları – 15 yıl vadeli konut kredisi veren bankalar

Yeni ekonomi destek paketi açıklandı. Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 1 yılı ödemesiz 15 yıl vade ile kredi kullandırılacak. Covid-19 salgını sürecinde getirilen sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasakları bugün itibariyle kaldırıldı. Bazı işletmeler de yeniden açıldı. Kamu bankaları, ‘normalleşme’ sürecinde tüketimi teşvik etmek için dört yeni kredi paketini hayata geçirme kararı aldı. Haberin ardından 15 yıl vadeli konut kredisi veren bankalar hangileri sorusuna, cevap aranıyor. İşte yeni ekonomi paketi 0.64 konut kredisi şartları…

Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Kamu bankaları ihtiyaç, konut, taşıt, turizm için kredi paketi açıkladı. Konut alımlarında 12 ay geri ödeme olmazken taşıt kredilerinde de düşük faizler öne çıktı. İşte 0.64 konut kredisi şartları…

0.64 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu 1

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.019 171.184

*12 ay ödemesiz dönemli

Örnek ödeme tablosu 2

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 937 168.709

*Eşit Taksitli

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu 1

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.095 183.925

*12 ay ödemesiz dönemli

Örnek ödeme tablosu 2

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 1.007 181.285

*Eşit Taksitli

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılacak. ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

0.64 KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.