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'Yapay zeka nedeniyle bazı meslekler ortadan kalkabilir'

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 11:03 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 11:03

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, yapay zeka uygulamalarına bağlı olarak zaman içinde bazı mesleklerin tümüyle ortadan kalkabileceğini savundu.


Prof. Dr. Say, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesince  çevrim içi düzenlenen "Dostumuz Yapay Zeka" panelinde, yapay zekanın insan  beynini anlamlandırma merakından ortaya çıkan çalışmalar ışığında oluştuğunu  söyledi.
 
Yapay zekanın 1950'li yıllardan sonra insan hayatına girmeye  başladığını belirten Say, "Yapay zeka son yıllarda yoğun bir şekilde hayatımızda  var. Telefonumuzun bize en iyi hangi yoldan gidileceğini söylemesi dahil olmak  üzere bir sürü işimize yarar ürünler olarak kullanıma girmiş durumda." dedi.
 
Yapay zekanın artık hayatın birçok alanında kullanıldığına dikkati  çeken Say, şöyle devam etti:
 
"Yapay zeka dünyanın en iyi şoförünün, İstanbul'un en iyi taksicisinin  bilemeyeceği şekilde o anda hangi yollar boş, hangi yollar kapalı, 'Nereden  gidersem kaç dakikada varırım?' problemini bizim için çözüyor ve seçenekleri bize  söylüyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Tıbbi görüntülemelerde büyük bir fayda  sağlıyor. İleride daha da çok kullanılacak. Benim röntgenime bir de yapay zeka  baksın denecek. Çeviri gibi alanlarda büyük fayda sağlıyor. Bir kelime dahi  bilmediğiniz dili, uygulamalar sayesinde karşınızdakiyle iletişime  geçebiliyorsunuz."
 
 "Tarihte her zaman böyle olmuştur"
 
Prof. Dr. Say, yapay zeka uygulamalarının bazı işleri insandan daha  iyi yapabildiğini dile getiren Say, şunları kaydetti:
 
"Günün birinde arabayı sürme işini de insanlardan daha iyi yapacak  çünkü o uyumaz, alkol almaz gibi bir sürü yönü olacak. Tabii bunlar belli bir  kaliteye geldikten sonra piyasaya sürülecek. Başarılı hale geldikten sonra  kullanılacak. Tarihte her zaman böyle olmuştur. Bazı işleri eskiden insanlar  yapıyormuş, sonra onu yapan bir makine 100 tane insandan o işi daha iyi yapınca  artık o sistem kullanılıyor. Ama o 100 insan açlıktan ölmedi, onlar farklı işler  yapıyor. Yapay zekaya bağlı olarak bazı meslekler tümüyle de ortadan kalkabilir.  Olmayacak bir şey değil. Genel çıkara bakmak lazım."
 

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Yapay zeka meslekler Prof. Dr. Cem Say
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