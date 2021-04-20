'Yanlışlıkla birinin kapattığı vapura bindim galiba'

Aynı ülke içinde yapılabilir

Hürriyet Gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Bu gayet normal. Bir kişi, aynı ülke içinde farklı bir bölgeye yapılacak uçuş için uygun uçak varsa, maliyetini ödeyerek kiralayabilir. Şu dönemde bunu yapmak daha kolay. Havayolu şirketi gerekli resmi yazışmaları yapar ve uçuş yapılabilir.”