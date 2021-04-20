Şeyma Subaşı dün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin yaptığı jesti paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Kızı Melisa’yla Bali’de tatil yapan Subaşı, Alsaloussi’nin kendileri için özel jet kiralamak istediğini, ancak jet bulamayınca bir yolcu uçağını kapattığını açıkladı.
Şeyma Subaşı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bali’de bir adadan başka bir adaya geçecektik. O gün uçmamız lazımdı ama bütün uçak biletleri bitmiş. 6-8 kişilik uçaklar var ya, onlar bizim gideceğimiz adaya uçmuyormuş. Özel uçak da bulamayınca, sevgilim havayolları ile konuşarak bir yolcu uçağının tüm koltuklarını satın aldı. Sanki biz başkalarının biletlerini almışız gibi algılanmış ama öyle değil. Meedo (Mohammed Alsaloussi) normalde uçuşlarda var olmayan bir uçuş koydurdu bizim için. Meedu, bu havayolu şirketiyle Amerika’da ortak iş yapıyor. Havayolunu arayıp olmayan bir uçuş koydurdu. Yani kimsenin biletini almadı ya da kimseye engel olmadı. Öyle olsaydı daha ucuza gelirdi.” Subaşı, sevgilisiyle büyük aşk yaşadıklarını da sözlerine ekledi: “Çok büyük, inanılmaz bir şey yaptı benim için. Bana deli gibi âşık. Ben de ona âşığım.”
ŞEBNEM BOZOKLU Tİ'YE ALDI
Oyuncu Şebnem Bozoklu, Şeyma Subaşı'nı yaptığı Instagram paylaşımı ile ti'ye aldı. Bindiği vapurun videosunu çeken Bozoklu 'Yanlışlıkla birinin kapattığı vapura bindim galiba' notunu düştü.
Aynı ülke içinde yapılabilir
Hürriyet Gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Bu gayet normal. Bir kişi, aynı ülke içinde farklı bir bölgeye yapılacak uçuş için uygun uçak varsa, maliyetini ödeyerek kiralayabilir. Şu dönemde bunu yapmak daha kolay. Havayolu şirketi gerekli resmi yazışmaları yapar ve uçuş yapılabilir.”