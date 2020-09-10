'Venüs Face' ile yüzünüz daha gergin ve havalı

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Deniz Özgür Sucu, yüz şekillendirme ameliyatlarında en çok tercih edilen 'Venüs Face' estetiğiyle, gergin, havalı, kadınsı, estetik ve belirgin yüz hatlarının elde edildiğini söyledi.

Yer çekimi, stres, çevre, genetik, cilt özellikleri, beslenme ve uyku bozuklukları gibi birçok faktörün cildin yaşlanmasını hızlandırıyor. Antalya Anadolu Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzm. Op. Dr. Deniz Özgür Sucu, yüz şekillendirme ameliyatlarında en çok tercih edilen 'Venüs Face' güzellik yüzü hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Zaman içinde insanlar yaşlandıkça, yüzlerindeki deri gevşeyerek yer yer sarkmalar geliştirebiliyor. Çene hattı çizgisi yumuşayarak gıdılara dönüşebiliyor ve yüz hatları zamanla kaybolmaya başlıyor. Yüz şekillendirme ameliyatıyla, belirgin yüz hatlarını elde etmiş oluyoruz. Bununla birlikte yüz daha havalı, estetik, sıkı ve gergin oluyor. Bu yüzden çok fazla tercih edilmektedir. Özellikle çalışan genç bayanlar ve genellikle ilk doğumunu yapmış anneler tercih ediyor."

GIDI AZALIYOR, ÇENE BELİRGİNLEŞİYOR

Op. Dr. Deniz Özgür Sucu, 'Venüs Face' ile yüz hatlarının daha da belirginleştiğini, yüz ovalinin ortaya çıkmtığını söyledi. "Bunu yapmak için genellikle ya kare şeklinde, yüzü aşağı düşmüş ya da yuvarlaklaşmış, yüz şeklini kaybetmiş bireyleri tercih ediyoruz" diyen Opr.Dr. Sucu, bu operasyonun özellikle yüzünde sarkma olmayan ama şekli yeterince yerinde olmayan genellikle 50 yaş altında genç ve orta yaşlı bireylere uygulandığını söyledi. Opr.Dr.Sucu şöyle konuştu:

"Boyun bölgesi gıdı altına liposuction yapıyoruz. Bu alanı liposuction ile inceltiyoruz. Boyun yağlarını alarak ince bir boyun hattı oluşturuyoruz. Çene hattını belirginleştirmek için bu aldığımız yağlardan çene ucuna, dudak kenarından aşağıya doğru inen çizgilere, çene kenarı şekillendirme dolguları yapıyoruz. Böylelikle bu hattı belirginleştiriyoruz. Gıdı azalıyor, çene belirginleşiyor" dedi.

STAR YANAĞI

Uzm. Opr. Dr. Sucu, yüz şekillendirme operasyonuyla çok popüler olan star yanağı elde ettiklerini şu sözlerle açıkladı:

"Yanakların yuvarlaklığını gidermek için ağız içinden yaptığımız birer santimetrelik küçük deliklerden ağız içinden yanaklardaki yağları azaltmış oluyoruz. Star yanağı dediğimiz yanağı elde etmiş oluyoruz. Aynı ameliyatta yanak bölgesinde çökerttiğimiz alanın üst tarafında kalan alanlar ve gözaltlarımızda kalan çukur alanları yine kendi yağımızdan inceltilmiş kök hücreden zengin yağ dolgularını bu alanlara da uyguluyoruz. Eğer ihtiyaç varsa kaş kenarları ve kaş altına da dolgu yapıyoruz ve kaşların da daha yüksek, gözlerinde daha çekik ve seksi bakması sağlıyoruz. Bunların tamamını bitirdiğimizde yüz yukarı doğru bakan, daha havalı, daha gergin görünümlü, hatları ortaya çıkmış ve daha kadınsı olarak kendini gösteriyor. Buna da Venüs estetiği ya da yüz şekillendirme diyoruz. Bu işlem 20'li yaşlardan itibaren 50 yaşına kadar ortalama 30'lu yaşlardaki bayanlar için yapılabilen oldukça etkin, sonuçları kalıcı bir yüz şekillendirme sistemi."

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