'Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür'

Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırkdilim Tüneli şantiyesini ziyaret etti, ışık göründü törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu burada iş makinesine binerek tünelin son kısmında ışığın görünmesini sağladı.

Bugün ülkemizde faal olan yaklaşık 4 bin şantiyemizde, binlerce işçimiz, teknisyenimiz, mühendisimizle azimle ve şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel vatanımızda eksik veya ihmal edilmiş hiçbir iş kalmayana kadar, insanımız gelişmiş dünyanın tüm imkanlarına kavuşana kadar bu kutlu yürüyüş devam edecek. Ülkemizin her noktasında kalkınmada eşitliği sağlamak üzere çıktığımız bu yolun sonunda Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirmek var. Bu hedeflere koşarken ulaştırma ve haberleşme altyapısının ekonominin en büyük itici gücü olduğunu çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

‘ULAŞIM PROJELERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK’

Son 19 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 931 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Sadece eksiklerimizi tamamlamakla kalmadık, ekonomimize can suyu olduk. Bütünsel kalkınmamıza omuz verdik. Ülkemizin, ulaşımın her modunda ve haberleşmenin her boyutunda dünya ile bağlarını kurduk ve sağlamlaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri, boğazları köprülerle aştık. Çiftçimizin, sanayicimizin, ihracatçımızın, turizmcimizin önünü açtık. Üreticilerimiz artık çağdaş ulaştırma sistemimiz sayesinde ülke içinde ve dünyadaki hedef pazarlarına ulaşabiliyor. İşlerini büyütebiliyor, yatırım yapabiliyor. Yeni iş olanakları böylelikle oluşuyor, istihdam artıyor, sosyal ve kültürel gelişim hızlanıyor. 2003 yılında başlattığımız karayolu hamlesi ile özellikle karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık, karayollarımızı yeni bir çağa taşıdık. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul -İzmir, Ankara -Niğde otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerini başarıyla tamamladık” ifadelerini kullandı.