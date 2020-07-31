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"Salgınla mücadelenin merkezinde" yoğun bayram mesaisi

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 16:25 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 16:25

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin merkezi olan ve binlerce sağlık çalışanının görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde "acemi kasaplar" nedeniyle yoğun mesai yaşandı.


Anadolu Ajansı (AA), Ankara Şehir Hastanesinde Kurban Bayramı'nın ilk  gününde sağlık çalışanlarının zorlu mesaisine tanıklık etti.
 
Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlardan  bazıları ambulanslarla, bazıları da kendi imkanları ile Ankara Şehir Hastanesi  Acil Servisi'ne başvurdu. Acil Servis başvurularının çoğunu, kurban kesimi  sırasında yaşanan el yaralanmalarının oluşturduğu gözlendi.
 
Bayramda görev başında olan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan  Çomaklı, "Bayramda ailelerimizden uzakta hastalarımızla beraberiz. Onları  iyileştirmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç ancak alıştık, bu duruma ailelerimiz de  alıştı." dedi.
 
Bayram mesaisine sabahın erken saatlerinde başladığını ifade eden  Çomaklı, "Mesaiye başladığımda Kurban Bayramı'nın belki de en üzücü olaylarından  birisine de denk gedim. Kesim esnasında bıçak bir hastanın boynuna gelmiş ve  yaralanmıştı. Acile geçiyorum şimdi, bir kesi yaralanması daha başvurmuş. Bir  yandan da genel kalp damar cerrahisi alanındaki hastalarımızın tedavileri  sürüyor. Akşam 22.00 gibi ameliyattan çıkabiliriz." dedi.
 
Çomaklı, bayramda vatandaşların koronavirüs tedbirlerini ihmal  etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Maske, mesafe ve temizlik kuralı bundan  sonraki hayatımızın içinde olması gereken bir nokta. Kurban Bayramı'nın  sevincini, huzurunu sağlıklı geçirmemiz bu 3 kurala bağlı. Bundan sonra daha  dikkatli olalım." uyarısında bulundu.
 
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Çomaklı, Acil Servis'teki vakaya  giderken ailesini de telefonla arayarak bayramını kutladı.
 
"Kasapların kesim yapması, yaralanmaları en aza indirecek"
Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Murat Ergani de bayramda, acemi  kasapların çok olmasından dolayı tüm ekip olarak görev yaptıklarını belirterek,  "Öğle saatlerine kadar 80 civarında gelen vatandaşımıza tedavi sunduk. Bir  kısmını ameliyat ettik, bir kısmı ameliyatı bekliyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya  devam ediyoruz." dedi.
 
Sağlık çalışanlarının, genellikle bayram gibi özel günlerde hep  mesaide olduklarını dile getiren Ergani, "Ben de ailemle bayram kutlayamıyorum.  Genelde Kurban Bayramı'nda, bizim işimiz el cerrahisi olduğu için çok yoğun  oluyoruz ve evimizde bayramı kutlayamıyoruz. Hastanelerde acillerde oluyoruz.  Telefonla bayramlaşıyoruz. Hasretimizi bu şekilde gideriyoruz." diye konuştu.
 
Ergani, kurban kesimi nedeniyle oluşan yaralanmalara, vatandaşların  yapması gereken ilk müdahale konusunda şu bilgileri verdi:
"Bu işi profesyonel kişilerin yapmasını istiyoruz. Kasapların yapması,  yaralanmaları en aza indirecektir. Kesim esnasında ortaya çıkan kanamalarda  vatandaşlarımızın hemen panik yapmaması, kanamayı durduracak bir baskıyla  kapatması ve acilen acil servislere ulaşması gerekir. Hayvanlara bağlı olarak  yaralanmalar da sık oluyor. Özellikle zincirin parmağa dolanmasıyla parmak ve  organ kopmaları sık karşılaştığımız yaralanmalardan. Bu tarz durumlarda da uygun  şekilde kesilen uzvun saklanarak sağlık merkezlerine ulaşılması gerekiyor."
 
Ergani, yoğun mesaisi esnasında bayramını kutlayamadığı eşi ve oğluyla  da görüntülü bir görüşme yaparak bayramlarını kutladı.
 
"Bayramın ilk günü erkekler, ikinci günü kadınlar yaralanıyor"
Plastik Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Burak Yaşar ise Kurban Bayramı'nda  el yaralanmalarının çok arttığına işaret ederek, "Plastik cerrahi ekibi olarak  Ankara Şehir Hastanesinde görev başındayız. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Birçok  hastaya müdahalelerimizi yaptık, sürüyor. Akşam saatlerine kadar yoğunluğun devam  etmesini bekliyoruz. Kurban Bayramı'nda genelde ilk gün erkek hastalar kurbanı  parçalarken yaralanıyor, ikinci gün de hanımefendiler et doğrarken yaralanıyor.  Hastalarımızın cinsiyet dağılımı günlere göre değişiyor." dedi.
 
Bayramı genelde hastanede karşıladıklarını anlatan Yaşar, "Ailelerimiz  de bu duruma artık alıştılar. İşin başına bizi uğurlayıp gönderiyorlar. En son  5-6 yıl önce ailemle birlikte bayram geçirdim. Bayramlarda özlemler biraz daha  diğer zamanlara göre artıyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, Kurban Bayramı'nda  işi ehline bıraksınlar." ifadelerini kullandı.
 
"Testereyi bilmeyen benim gibi kullanmasın"
Kurban keserken yaralanan Mehmet Demirci, tedavisi esnasında, "Kemiği  keserken parmağı kestik. Daire testeresiyle elimi kestim. Kemik kesiyorduk.  Allah'a şükür, buna da şükür. Dikkatsizlik başta, ondan sonra takdir. Ama  çoğunlukla dikkatsizlik. Testereyi bilen kullansın, benim gibi bilmeyen  kullanmasın." diye konuştu.
 
Kesim esnasında yaralanan Kasım Kaya ise "Hayvan irkilince bıçak  avucuma geldi. İlk tedaviyi yaptılar, daha sonra ameliyat olacağım. İlk kez  başıma böyle bir şey geldi. Herkes dikkatli olsun. Kesimde acele etmesin."  sözleriyle yaşadıklarını aktardı.
 

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Salgınla mücadelenin merkezi bayram corona virüs
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