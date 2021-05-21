21 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.75 EURO 10,2210 -0.39
USD 8,3770 -0.05 ALTIN 506,090 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Kilolu oyunculara ne yazık ki şans verilmiyor'

21 Mayıs 2021 Cuma - 14:46 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 14:46

Uraz Kaygılaroğlu katıldığı YouTube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.


2008’de 140 kilodan 70 kiloya inen Kaygılaroğlu “Kilolu oyunculara ne yazık ki sektörde şans verilmiyor. Belirli bir kilonun üzerindeysen başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci olmak ve imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor sana. Belirli bir kilonun üzerindeki insanlar aşık olamaz mı?” dedi.

ETİKETLER

uraz kaygılaroülu ibrahim selim youtube
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.