'Kilolu oyunculara ne yazık ki şans verilmiyor'

2008’de 140 kilodan 70 kiloya inen Kaygılaroğlu “Kilolu oyunculara ne yazık ki sektörde şans verilmiyor. Belirli bir kilonun üzerindeysen başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci olmak ve imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor sana. Belirli bir kilonun üzerindeki insanlar aşık olamaz mı?” dedi.