'Kibariye ve eşi beni dolandırdı, ölümle tehdit edildim'

İşinsanı Sebahattin Girgin, Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık tarafından dolandırıldığını söyledi. Girgin: “4.5 milyon TL’ye bana ev sattılar. Tapuyu bir türlü alamadım. Ev daha sonra başkasına satıldı.”

İşinsanı Sebahattin Girgin, Kibariye’nin Yalıkavak’taki evini 2019 yılında 4.5 milyon lira ödeyerek satın aldığını ve içine yerleştiğini, ancak bankadan hacizli olduğu için tapuyu 2 yıldır alamadığını iddia etti.

Girgin ayrıca Kibariye ile eşinin evi iki farklı kişiye kiraladığını, yakın zamanda da başka bir alıcıya sattıklarını ileri sürdü.