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"Joker işçi" için kadro kararı

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:14 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 11:14

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde taşeron firma üzerinden "joker işçi" olarak çalışan ve sürekli kadroya geçmek için açtığı davayı kazanmasına rağmen kadroya alınmayan başvurucuyu haklı buldu.


KDK'dan "joker işçi" kararı.  KDK'nın kararına göre, askerlik, izin, istirahat gibi haller nedeniyle  çalıştırılamayan işçilerin yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması için istihdam  edilen ikame işçi, diğer adıyla "joker işçi" olarak görevlendirilen kişi, sürekli  işçi kadrosuna geçmek için çalıştığı kuruma başvurdu. İşçinin talebi, taşeron işçilerin 4 Aralık 2017'den itibaren kadroya  geçirilmesine ilişkin yasal düzenleme kapsamında olmadığı, anılan tarihte  çalışmadığı gerekçesiyle reddedildi.
 Bu karara karşı dava açan işçi, davayı kazandı, kararın  kesinleşmesinin ardından tekrar kurumuna başvurdu ancak talebi dikkate alınmadı. Bunun üzerine işçi, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde  sürekli işçi kadrosuna alınıp işe başlatılması ve mağduriyetinin giderilmesi"  istemiyle KDK'ye şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren KDK, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne  konuyla ilgili tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı. KDK'nin kararında, başvurucunun talebinin mahkeme kararı ile  kesinleştiği, idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu ve mahkeme  kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği vurgulandı.
 
İdarenin mahkeme kararlarının yerine getirilmesini  geciktiremeyeceğinin de Anayasal bir kural olarak öngörüldüğü belirtilen kararda,  işçi kadrosuna geçiş başvurusunun, 4 Aralık 2017'de çalışmadığı gerekçesiyle  reddi yönünde tesis edilen işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı  kaydedildi. Başvurucuyu haklı bulan KDK, sürekli işçi kadrosuna geçiş için gerekli  diğer şartları da sağlaması halinde başvurucunun işlemlerinin tamamlanması için  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tavsiye kararı gönderilmesine hükmetti.
 
  

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joker işçi KDK Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
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