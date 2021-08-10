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'Hocam ne yaptınız? Bizi sevgili yazarlar'

10 Ağustos 2021 Salı - 10:55 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 10:55

Usta sanatçı Mehmet Güreli ve oyuncu Gonca Vuslateri, Cihangir’de bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, esprili yanıtlarıyla güldürdü.


 
Yazar, müzisyen, ressam ve yönetmen Mehmet Güreli, önceki akşam oyuncu Gonca Vuslateri ile birlikte Cihangir’de kahve içip sohbet etti.
 
"O EL BENİM ELİM DEĞİL"
 
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; uzun yıllar yazarlık yapan Mehmet Güreli, muhabirlerin sorularını esprilerle cevapladı. Sohbet esnasında Güreli, bir ara Gonca Vuslateri’nin elini tutunca, "Hocam ne yaptınız? Bizi sevgili yazarlar" dedi. Usta sanatçı da “O el benim elim değil derim” diye esprili bir cevap verdi.
 
Gonca Vuslateri, hocasını nezaketle gideceği yere kadar uğurladı.
 
Hocam ne yaptınız Bizi sevgili yazarlar

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