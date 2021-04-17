'Görüntülü konuşuyoruz ya da mesajlaşıyoruz'

Justin Theroux, üç yıl önce boşandığı Jennifer Aniston ile arkadaş kalmayı tercih ettiklerini söyleyerek, “Dramatik bir şekilde ayrılmadık” dedi

ABD’li sanatçı Justin Theroux, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Üç yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandığı Jennifer Aniston ile o dönem ayrılıkları hakkında çıkan haberleri yalanlayan oyuncu, aktrisle görüşmeyi sürdürdüklerini söyledi.

“Arkadaş kalmayı tercih ettik” şeklinde konuşan aktör, “Her gün konuşmuyoruz ama birbirimizi arıyoruz. Bazen görüntülü konuşuyor ya da mesajlaşıyoruz” dedi.

Dramatik bir şekilde ayrılmadıklarını vurgulayan Theroux, “Beğenin ya da beğenmeyin, ben dostluğumuzu devam ettirme konusunda gayet samimiyim. İletişimde kalmasaydık, benim için büyük bir kayıp olurdu. Onun için de öyle olacağını sanıyorum” ifadelerini kullandı.