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'Gençlik aşısı' yaptırdı, tanınmaz hale geldi! 'Aynı gece hastaneye kaldırıldım'

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 13:26 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 13:26

İzmir'in Konak ilçesindeki bir güzellik merkezine giden 24 yaşındaki Seline Ferah Çalışkan, gençlik aşısı adı altında yapılan uygulama sonucu yüzünde çok sayıda nodül oluştuğunu öne sürerek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Seline Ferah Çalışkan, "Sonuç çok kötü oldu. Yüzüme ve boynuma yaklaşık 200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığı gün fenalaştım, aynı gece hastaneye kaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti. Bir işim var, çalışıyorum ama artık hiç öz güvenim yok." dedi.


İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki  kadın, "gençlik aşısı" adı altındaki işlem sonrası yüzünde ve boynunda yüzlerce  nodül oluşunca uygulamayı yapan güzellik merkezinin sahibi hakkında suç  duyurusunda bulundu. 
 
Hollandalı anne ve Türk babanın kızı Seline Ferah Çalışkan, avukatı  aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, daha önce de  gittiği Konak ilçesindeki güzellik merkezinde, "cildinin nemlendirilmesi için"  önerilen gençlik aşısı uygulamasını yaptırdığını belirtti.
 
Bunun için 5 bin lira ödediğini kaydeden genç kadın, uygulama  sonrasında yüzünde ve boynunda şişlikler oluştuğunu, kaşıntı ve ağrı nedeniyle o  geceyi hastanede geçirdiğini bildirdi.
 
Doktorların, yüzünde ve boynunda çok sayıda "subkutan nodül"  oluştuğunu ve "şişliklerin kalıcı olabileceğini" söylediğini anlatan Çalışkan,  "adli olgu bildirimi" için gittiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesince verilen raporu  da dilekçesine ekledi.
 
"Öz güvenim kalmadı"
 
Seline Ferah Çalışkan, AA muhabirine, uygulamanın hiçbir yan etkisinin  olmadığının kendisine söylendiğini aktararak, "Yüzüme ve boynuma yaklaşık 200  iğne vurdular. İşlemin yapıldığı gün fenalaştım, aynı gece hastaneye kaldırıldım.  Yüzüm, gözüm şişti. Alerjim ve astımım olduğunu bildiği halde bana bu işlemi  uyguladı." dedi.
 
Çalışkan, rahatsızlandıktan sonra Ş.Ç. ile telefonla görüştüğünü,  kliniğe gittiğini ancak bir sonuç alamadığını ifade ederek, "Kullanılan ilaç  yanlış ya da bayat da olabilir. Bu nedenle geçici ya da kalıcı olup olmadığını da  söyleyemiyorlar. Biyopsi sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.
 
Sivilce izi bile bulunmayan cildinin şimdi yüzlerce yara ve nodülle  dolduğunu, sürekli kaşındığını ve yandığını dile getiren Çalışkan, "Bir işim var,  çalışıyorum ama artık hiç öz güvenim yok. Ailem de çok üzülüyor. Şikayetçiyim ve  çok öfkeliyim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." ifadelerini kullandı.
 
 
"Maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz"
 
Seline Ferah Çalışkan'ın avukatı Bahar Yıldırım Karaçam, güzellik  merkezindeki işlemin astımı da tetiklediğine inandıklarını, bu nedenle genç kızın  ciddi tehlike atlattığını söyledi.
 
Çalışkan'ın psikolojik açıdan da zarara uğradığını kaydeden Karaçam,  "Doktor olmadığını bildiğimiz bir kişi tarafından işlem uygulanmıştır. Detayları  belirleyeceğiz. Maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Müvekkilim  çok genç ve güzel bir kadındır. Bu işlemin yarattığı sonuç ise yıkıcıdır."  şeklinde konuştu.
 
Avukat Karaçam, Cumhuriyet Başsavcılığına verdikleri dilekçede,  klinikte kullanılan ilaçların ve uygulamanın yasal düzenlemelere aykırı olup  olmadığının belirlenmesini istediklerini de sözlerine ekledi.
 

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İzmir Gençlik aşısı estetik
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