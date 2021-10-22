'Enfeksiyonu engelliyor virüs yoğunluğunu da azaltıyor’ Dünya bu ilacı bekliyor...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), raporunda Kovid-19 enfeksiyonunu engelleyebilecek bir ilaçtan bahsediliyor. Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve Dr. Levent Akyıldız tarafından, “Kovid-19 tedavisinde antiviraller” başlığıyla, kaleme alınan yazıda da; ABD merkezli Merck and Co. tarafından üretilen Molnupiravir’e ilişkin son veriler yorumlandı. İlacın tedavi metodunun “Hayvan c¸alıs¸maları, Molnupiravir’in hem Kovid-19 enfeksiyonunu engelledigˆini hem de enfeksiyondan kısa su¨re sonra verilmesinin hayvanlarda viru¨s popu¨lasyonunun azalmasını sagˆladıgˆını go¨stermis¸tir. Sonuc¸lar Molnupiravir’in ayaktan hastalarda viru¨s yu¨ku¨nu¨ hızla azaltacagˆına is¸aret etmektedir” ifadeleriyle açıklandığı çalışmada, ilacın Favipiravir’le kombinasyonunun, tek bas¸ına kullanımına go¨re daha bas¸arılı sonuc¸lar verdigˆi de kaydedildi.
Etkinliği kesin olarak ortaya konan bir antiviralin halen bulunmadığına işaret edilen yazıda, “Bu amac¸la yapılan klinik c¸alıs¸malarda en c¸ok incelenen ve tedavide yeniden konumlandırılarak kullanılan ajanlar, etkili tedavi bulunması konusunda zaman kaybına neden olmus¸ olabilir. Kovid-19’a o¨zgu¨ yeni antivirallere acilen gereksinim vardır, mevcut kaynakların yeni ajanların aras¸tırılmasına, gelis¸tirilmesine ve c¸alıs¸ılmasına ayrılması en akılcı yaklas¸ımdır” denildi. Bloomberg HT’nin aktardığına göre; Bill and Melinda Gates Vakfı, Molnupiravir’in gelecek yılın başında düşük gelirli ülkelere ulaştırılması için 120 milyon dolarlık bir fon ayırdı. İlacın ismi, DSÖ’nün yoksul ülkeler için planladığı ilaç tedariği programında da geçiyor. Reuters’ın ulaştığı taslak belgeye göre, Örgüt’ün yoksul ülkeler için düzenlediği program kapsamında; bir yılda 200 milyon olacağı tahmin edilen yeni vakalar arasından 120 milyonunun tedavi edilebileceği oranda, ilaç tedarik edilmesi planlanıyor. Molnupiravir’in ve hafif semptom gösteren hastaların tedavisi için geliştirilen diğer ilaçların bu programa dahil edilmesi bekleniyor.