'Bu yıl gerçekleşen ve engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı'

Alınan hizmetlerin, eğitim in, sağlığın, finansın hemen her boyutuyla ve büyük bir hızla dijitalleştiğini belirten Karaismailoğlu, verinin hızlı, kesintisiz ve güvenli akışının artık her alanda işin niteliğini ve verimini belirlediğini ifade etti.