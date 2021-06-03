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1 milyon liraya aldılar! Şimdi ülkelerden talep yağıyor...
Edirne'deki atölyelerine bir milyon liralık yatırımla Çin'den lazer kesim makinesi alan girişimci Metin Tümden ve Caner Kiriş, Yunan ve Bulgar müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor.
Edirne Sanayi Sitesi'nde metal ve ahşap işi yapan Caner Kiriş ile Metin Tümden, pandemi döneminde yeni iş sahası kurmak için bankadan 1 milyon lira kredi çekerek, Çin'den lazerli metal kesme makinesi satın aldı.