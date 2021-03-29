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Zümrüd-ü Anka Müzikali Genel Koordinatörü Hasan Karadeniz: Pandemi sonrası sahnelere geri dönmeyi planlıyoruz.”

29 Mart 2021 Pazartesi - 15:02 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 15:26

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçünü, ileri teknolojiden yararlanılan sahne tasarımı ve görsel efektler ile anlatan Zümrüd-ü Anka Müzikali, gün sayıyor.


Koronavirüs nedeniyle gösterilerine ara veren müzikal, pandemi sonrasında küllerinden yeniden doğmayı bekliyor. Zümrüd-ü Anka Müzikali Genel Koordinatörü Hasan Karadeniz, yurt dışında Türk ve Türkiye algısının değişmesinde bu tür gösterilerin payı olduğunu vurgulayarak “Bu yüzden Zümrüd-ü Anka müzikalini pandemi sonrası dönemde, yurt içi ve yurt dışında mümkün olduğunca çok insana ulaştırma planımız var.” dedi.
 
CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE
 
Türk tarihi ve kültürel değerlerinin dünyaya tanıtımı için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TRT ile birlikte Zümrüd-ü Anka Müzikali hayata geçirildi. Canlı orkestra, canlı koro ve dansın aynı anda olduğu Zümrüd-ü Anka’da, 17 projektör ile yansıtılan ve tüm salonu kapsayan video mapping yöntemi kullanıldı.
 
 
VİDEO MAPPING İLE GÖRSEL ŞOV
 
Film ve animasyonların projeksiyon cihazlarıyla tarihi binalarda, doğal güzelliklerde üç boyutlu yansıtılması prensibine dayanan video mapping ile izleyiciler büyüleyici bir görsel şova tanıklık etti.
 
DEV KADRO
 
Müzikalde TRT sanatçılarından oluşan 50 kişilik koro ve 8 solist sahne aldı. 20 kişilik dansçı kadrosunda ise birçok uluslararası gösteride sahne alan ödüllü sanatçılar yer aldı. Koreografi ekibinde Disney World’den isimler görev yaptı. Koroyu, şef Musa Göçen yönetti.
 
TÜRKLERİN ANADOLU’YA GÖÇÜ
 
Zümrüd-ü Anka Müzikali Genel Koordinatörü Hasan Karadeniz, müzikalde kuşların birleşerek efendileri olan Zümrüd-ü Anka’yı aramalarının anlatıldığını belirterek “Türklerin Anadolu’ya göç ettikleri ilk andan günümüze kadar gelen dönemi, kuşların arayışlarıyla benzeştiren ilginç bir hikayemiz var.“ dedi. 
 
50 BİN KUŞ TÜYÜ
 
Senaryo kuşlar ile ilgili olduğu için tüm gösteri boyunca sahnedeki en önemli unsur olan perdeyi oluşturmak amacıyla 50 bin kuş tüyü kullandıklarını anlatan Zümrüd-ü Anka Müzikali Genel Koordinatörü Hasan Karadeniz, “Tabii ki burada gerçek değil yapay tüyler kullandık.” diye konuştu
 
4 KATMANLI SAHNE TASARIMI
 
Zümrüd-ü Anka Müzikali Genel Koordinatörü Hasan Karadeniz, sahnede perde ve yüzeyden oluşan toplam 4 farklı katman kullandıklarını ifade ederek “Birinci katmanı, tüm sahne ağzını kaplayan perde ve salonun duvarlarına yansıtılarak elde edilen görüntünün birleşimi olarak tasarladık. 2’nci katmanı üç boyutlu görüntü deneyimi yaşatan hayalet perde olarak kurduk. 3’üncü katmanı ağaç şeklinde kesilmiş perde ve 4’üncü katmanı da konkav şeklinde tüylerden oluşan bir perde olarak dizayn ettik.” dedi.
 
PANDEMİ SONRASINI BEKLİYOR
 
Türkiye’nin bu tür sahne şovlarına ihtiyacı olduğunu kaydeden Zümrüd-ü Anka Müzikali Genel Koordinatörü Hasan Karadeniz, ”Yurt dışında yanlış bilinen Türk ve Türkiye algısının değişmesinde sahnelediğimiz müzikal gibi teknolojiden faydalanan gösterilerin payı büyük. Bu yüzden Zümrüd-ü Anka müzikalini pandemi sonrası dönemde, yurt içi ve yurt dışında mümkün olduğunca çok insana ulaştırma planımız var” diye konuştu.

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