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Zorunlu olacak! Resmen açıklandı ve tarih belli oldu, cezası var...

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 9:14 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 9:14

Resmen açıklandı. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Zorunlu olacak. Yaptırmayana cezası var. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Isı sayaçlarının periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, ısı sayaçlarının piyasaya arzından sonraki muayene  işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılacak.
 
Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı  dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler bu şirketler  tarafından gerçekleştirilecek.
 
Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat  etmeyen veya  muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış  şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı  idari ve cezai işlemler yapılacak.
 
İdari ve cezai işlemler bu kullanıcılardan sırasıyla bina yönetim  kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kullanıcısına, ısı  dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere  uygulanacak.
 
Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina  sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış  olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi  veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki  kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt  olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanacak.
 
Stok muayenesinde idari ve cezai işlem sayacı stokta bulunduran  kişiye, ani ve şikayet muayenelerinde ise muayene yapılmasından imtina eden veya  engel olan kişilere idari ve cezai işlem yapılacak.
 
Sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların  1 Ocak 2021 tarihinden 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere  başvurmaları ve  2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.
 
 Yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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