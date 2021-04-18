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Zonguldak'ta arı sokan kişi hayatını kaybetti

AA |  18 Nisan 2021 Pazar - 23:34 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 23:34

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.


Kürkükler köyünde yaşayan Yaşar Erdoğan (60), bir arkadaşının  arılarının bulunduğu kovanlara bakmak için Durhanlı köyüne gitti.
 
Burada çok sayıda arının sokması sonucu rahatsızlanan Erdoğan,  vatandaşlar tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
 
Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilen Erdoğan,  evinde yeniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.
 
Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Zonguldak Alaplı arı
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