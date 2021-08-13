Zırhlı araç Akrep II'nin yeni versiyonu ilk kez IDEF 2021'de

Türkiye'nin zırhlı araç üreticilerinden Otokar, Arma 6x6, Arma 8x8, Tulpar gibi yeni nesil araçların yanı sıra Akrep II’nin dizel versiyonu Akrep IId'yi ilk kez tanıtacak.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar , 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF 2021) değişen muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen yeni nesil araçlarla katılacak.

Alınan bilgiye göre, Otokar fuarda, Türkiye’de tasarlanan ve üretilen askeri araçları ve kule sistemlerini yurt içinden ve dışından heyetler ve ziyaretçilere tanıtacak.

Otokar standında üstün harekat ve beka kabiliyetine sahip olarak geliştirilen 11 zırhlı araç yer alacak.

IDEF 2019'da Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıtan Otokar, bu kez Akrep II’nin dizel versiyonu Akrep IId'yi ilk kez sergileyecek.

Zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarlanan Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirildi.

Her türlü arazi koşulundaki hareket performansının yanı sıra yüksek manevra kabiliyetine sahip araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılması?na imkan verebilecek bir alt yapıya sahip bulunuyor. Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefle?me sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği Akrep II, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir alt yapı sunuyor.

Mayına karşı korumalı zırhlı araç Cobra II MRAP da ilk kez Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak. Yeni nesil mayına karşı korumalı bir araç olan Cobra II MRAP, kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile yüksek taşıma beklentilerine cevap vermek için geliştirildi. Cobra II MRAP, riskli bölgelerde yüksek beka kabiliyeti sağlıyor. Mürettebata balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerine karşı üstün koruma sunuyor.

Otokar fuarda ayrıca Arma 6x6, Arma 8x8, Tulpar, Tulpar-S, Copra II, Ural gibi zırhlı araçları ve silah kulelerini tanıtacak.

Otokar Genel Müdür Serdar Görgüç, fuara ilişkin değerlendirmesinde, 35’ten fazla dost ve müttefik ülkedeki kullanıcı için güncel tehditlere karşı en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalıştıklarını söyledi. Görgüç, Türkiye'de ve dünyada farklı iklim ve coğrafyalarda elde ettikleri deneyimleri, araç geliştirme çalışmalarına yansıttıklarını dile getirdi.