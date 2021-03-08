Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi
DHA | 08 Mart 2021 Pazartesi - 7:25 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 7:31
Üsküdar'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir binasında çıkan yangın söndürülürken, hastalar başka binaya nakledildi.
Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da bulunan hastanenin bir binasında elektrik kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastalar başka bir binaya nakledildi. Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin duman
tahliyesi çalışmaları sürüyor.