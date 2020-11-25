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Zatürre bu yıl çok daha tehlikeli bir hastalık

25 Kasım 2020 Çarşamba - 17:40 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 17:40

SBÜ Öğretim Üyesi ve TÜSAD İnfeksiyon Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, "2019 yılında 672 bini çocuk olmak üzere, yaklaşık 2,5 milyon kişi zatürreye bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiştir. Daha etkin bir tedavi ya da aşı bulunmazsa Kovid-19'a bağlı ölümlerin bu sayıya yılda 1,9 milyon kişiyi ekleyebileceği düşünülüyor. Bu pnömoniye bağlı ölümlerin önceki yıllara göre yüzde 75 artışına denk geliyor ki çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim  Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, 2019'da yaklaşık 672  bini çocuk olmak üzere 2,5 milyon kişinin zatürreye bağlı nedenlerden hayatını  kaybettiğini belirterek, "Daha etkin bir tedavi ya da aşı bulunmazsa Kovid-19'a  bağlı ölümlerin bu sayıya yılda 1,9 milyon kişiyi ekleyebileceği düşünülüyor. Bu  pnömoniye bağlı ölümlerin önceki yıllara göre yüzde 75 artışına denk geliyor ki  çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Aynı zamanda Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon  Grubu Başkanı da olan Doç. Dr. Kömürcüoğlu, "Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi  Haftası" dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Pnömoni (zatürre) konusunda önemli uyarılarda bulunan Kömürcüoğlu,  zatürenin akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla oluşan ve insanlık tarihi kadar  eski bir hastalık olduğunu söyledi. 

Kömürcüoğlu, "Zatürre, çağlar boyunca insanlığın uğraştığı en ciddi  enfeksiyon hastalıklarının başında gelmiştir. Etkin antibiyotiklerin ve aşıların  geliştirilmesi ile sıklıkları ve ciddiyeti azalsa da halen zatürre tüm dünyada  tek başına enfeksiyon kaynaklı ölümlerin en büyük nedenidir." diye konuştu.

Zatürrenin sıklıkla bakteriyel, viral ya da daha nadiren mantar  enfeksiyonuna bağlı olarak oluşabildiğini belirten Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi vücudumuzun savunma  sistemi ile enfeksiyon ajanları arasında sürekli bir savaş söz konusu. Doğal  olarak immunitenin daha zayıf olduğu 5 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üzeri  yaşlıların yanı sıra, eşlik eden bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olan  bireyler enfeksiyonlara ve zatürreye daha yatkınlar. Zatürre belirtilerini  Kovid-19 nedeniyle hemen herkes öğrendi. Bakteriyel pnömoniler daha çok yüksek  ateş, öksürük, göğüs yan ağrısı gibi gürültülü klinik semptomlarla başlarken, viral pnömoniler daha farklı halsizlik, kas ağrısı,  kuru öksürük, subfebril ateş  gibi semptomlarla seyredebilir."

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Kovid-19'un da aslında viral zatürreye  neden olduğunu belirterek, "Ancak zatürre sonrası vücutta neden olduğu aşırı  immun yanıt ile oluşan sitokin fırtınası ve akciğer zararlanması ile yüksek  oranda solunum yetmezliğine ve ölüme neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıyayız"

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, zatürrenin bu yıl tüm dünyayı kasıp  kavuran Kovid-19 salgınına bağlı ciddi şekilde artan pnömoni ve ölümlerle daha  önceden hiç olmadığı kadar gündemi oluşturduğunu vurgulayarak, şu bilgileri  verdi:

"2019 yılında 672 bini çocuk olmak üzere, yaklaşık 2,5 milyon kişi  zatürreye bağlı nedenlerden hayatını kaybetmiştir. Daha etkin bir tedavi ya da  aşı bulunmazsa Kovid-19'a bağlı ölümlerin bu sayıya yılda 1,9 milyon kişiyi  ekleyebileceği düşünülüyor. Bu pnömoniye bağlı ölümlerin önceki yıllara göre  yüzde 75 artışına denk geliyor ki çok ciddi ve ölümcül bir sorunla karşı karşıya  olduğumuzu gösteriyor. Kovid-19 enfeksiyonundan korunmamıza sağlayan maske,  sosyal mesafe, el yıkama önlemleri, aslında tüm etkenlere bağlı zatürreden  korunmaya yardımcı olacaktır. Hala mevcut pnömokoksik pnömoni aşısı ve influenza  aşının yapılması, bu etkenlere bağlı oluşan zatürreye karşı koruyucudur. Aşılama  hem enfeksiyonun hafif geçmesine ve hem de sekonder bakteriyel/viral  enfeksiyonların engellenmesinde önem taşımaktadır."

Bu yıl önceki yıllardan çok daha ciddi ve ölümcül bir viral zatürre  salgını ile karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Kömürcoğlu, "Maske, sosyal  mesafe, el hijyeni önemleri, özellikle kalabalık kapalı ortamlarda bulunmaktan  kaçınılması ile kişilerin Kovid-19 enfeksiyonun bulaşmasından kendilerini aktif  bir şekilde korumaları çok önemlidir." diye konuştu.

Kömürcüoğlu, "Aşılama hala önemini korumaktadır, özellikle çocukların  ve riskli grupların diğer zatürre etkenlerine karşı pnömokok ve mevsimsel grip  aşılaması yapılmalıdır. Aşılama bu etkenlere bağlı zatürre sıklığını ve ölümleri  azaltırken, hem de Kovid-19 enfeksiyonu ile karışabilecek klinik tabloları ve  enfeksiyona bağlı direnç düşüklüğü önleyecektir." uyarısında bulundu.

 

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Zatürre TÜSAD TÜSAD İnfeksiyon Grubu Berna Kömürcüoğlu
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