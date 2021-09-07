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Zam kararı oy birliği ile kabul edildi! Yüzde 15.62...

DHA |  07 Eylül 2021 Salı - 17:56 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 18:08

Zam kararı açıklandı. Milyonlar bekliyordu. Zam oranı belli oldu. Yüzde 15.62 zam yapıldı. İSKİ zam kararını açıkladı. İstanbullular artık suyu 15.62 daha pahalıya kullanacak.


Zam kararı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu sona erdi. Zam oranı belli oldu. 

 Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

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