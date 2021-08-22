Zam geliyor! Yeni maaşlar belli oluyor, 7+8 ve 8+7 detayı...

Milyonlarca kişinin maaşına zam yapılacak. Yeni maaşlar belli oluyor. Yapılacak zam oranı ile ilgili yeni gelişme! 2 Ağustos tarihinde başlayan süreçte sona yaklaşıldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. “Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur, teklif ne?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Edinilen bilgiye göre yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması beklenirken kararın önümüzdeki hafta netleşeceği biliniyor. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? İşte 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son durum...

Milyonlarca kişiye zam yapılacak. Detaylar netleşiyor, oranlar belli oluyor. Memur zammı görüşmelerindeki son durum milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifi ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Öte yandan yine edinilen bilgiler içerisinde zam oranlarının 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Bu noktada Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? Soruları da yanıt arıyor. İşte memur zammı görüşmelerinde son durum ve tüm gelişmeler...

Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor.