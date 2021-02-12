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Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin ailelerine tavsiyeler!

12 Şubat 2021 Cuma - 13:29 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 13:29

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Ayas, 15 Şubat'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin, Kovid-19 salgını sürecinin olumsuz atmosferinden çıkması için ailelere sağlıklı iletişim kurma ve sosyalleşme tavsiyesinde bulundu.


Prof. Dr. Ayas, tüm dünyayı etkisi  altına alan salgın nedeniyle eğitim sisteminde değişikliklerin ortaya çıktığını  ve çocukların eğitim öğretim faaliyetlerini evden yürütmek zorunda kaldığını  söyledi.

Okulu sadece öğrenciler için bir öğretim ortamı olarak  değerlendirmemek gerektiğine dikkati çeken Ayas, "Öğrencilerin arkadaşlarıyla  kurduğu ilişki ve iletişime bağlı olarak duyusal-sosyal gelişimlerini de  etkileyen bir süreç okul ortamı. Öğretimden farklı olarak okul, çocukların hayata  hazırlanma sürecinde iletişim kurma, karşılaştıkları problemleri çözebilme  becerilerini geliştirme açısından önemli." dedi.

"Salgın nedeniyle aşırı titiz yaklaşımlar obsesif davranışları  ortaya çıkarır"

Özellikle sağlık gibi mesleki alanlarda çalışan ebeveynlerin, eve  gelememesi nedeniyle çocuklarını görememe gibi sorunlarının ortaya çıktığına  değinen Ayas, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması, özellikle bu  süreçte duygusal anlamda desteklenmesi açısından gösterecekleri tutum ve  davranışların önemli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ayas, sürecin olumsuz etkilerinden birinin de çocukların  korku ve kaygılarının artması olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle hijyen açısından sürekli ellerinin yıkanması gibi  gösterilen aşırı titiz yaklaşımlar çocuklarda obsesif davranışların ortaya  çıkmasında önemli bir faktör. Ailelerin, okullardaki maske, mesafe ve hijyen  kuralları konusunda çok aşırı şekilde uyarılarda bulunması ciddi manada  çocukların kaygılarının artması, okula gitme korkularının oluşmasına önemli  derecede etki edebilir. Yine okullardan belli bir dönem uzak kalan öğrencilerin  uyumla ilgili sıkıntıları ortaya çıkabilir. Özellikle okula yeni başlayanlarda  daha fazla görülebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarını desteklemesi ve uyum  noktasında onlara yardımcı olması gerekir."

"İmkanı olan aileler çocuklarını okula kendileri bıraksın"

İmkanı bulunan ailelerin bu süreçte çocuklarını kendilerinin okullara  götürmesinin salgın önlemleri anlamında gerekli olduğunu ifade eden Ayas,  çocukların, uzun süredir aileleriyle evlerde kaldıkları için ayrılma anksiyetesi  yaşayabileceğini, dolayısıyla yeni süreçte ailelerin çocuklarıyla okula gidip  çıkışta onları almasının önemli olduğunu dile getirdi.

Ayas, salgın tedbirleri konusunda sürekli komutların verilmesinin  çocukların kaygılarının artmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğuna işaret  ederek, "Dolayısıyla sürekli şekilde hatırlatılması, belli bir süreden sonra  çocuklarda duyarsızlaşmaya neden olabilir. Bu tür direktiflerin belli aralıklarla  verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere, bunun sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaşanan önemli  bir süreç olduğunun anlatılmasının önem taşıdığını ifade eden Ayas, tüm  öğrencilerin, diğer arkadaşlarının da hep aynı sorunları ve sıkıntıları  yaşadığını düşünmesi gerektiğini belirtti.

Ayas, çocukların yüz yüze eğitim sürecinde salgının etkilerini  atlatabilmesi için ailelere şu önerilerde bulundu:

"Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak ya da sanal ortamda  arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerini geliştirmeli, bağlarını koparmamalı. Salgın  sürecinin en olumsuz etkilerinden biri, çocukların sürekli internet ortamına ve  ekrana maruz kalmasıyla ortaya çıkan bağımlılıklar ya da dikkat eksikliği  konuları. Ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurarak bu süreci  yönetmesi ve öğrencilere rol model olması gerekiyor."

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Sakarya Üniversitesi Yüz yüze eğitim Tuncay Ayas
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