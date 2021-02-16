Yüz yüze eğitime 9 ilde kar engeli!

Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale Giresun , Çorum, Isparta ve Bartın ile Konya 'nın Çeltik, Sarayönü, Seydişehir , Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yüz yüze eğitim e bir gün ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.

ISPARTA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Isparta’da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır” açıklaması yaptı.

YOZGAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.