Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Yüzde 50 fazla ödeniyor

Tüm bayram boyunca birçok kişi çalıştı. Bayramda çalışanlar ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret yüzde 50 zamlı ödenmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenen fazla mesai nedir? Kurban Bayramı mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Çalışanlar ne kadar ücret alabilecek? 30 Temmuz Perşembe günü arefe olduğu için yarım gün resmi tatil olarak uygulanmıştı. Böylece Kurban Bayramı'nda resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 günü bulmuş oldu. Bu günlerde diğer tüm resmi tatillerde yani dini ve milli bayram günlerinde olduğu gibi çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Yani 4.5 günlük bayram tatili ücretli bir izin haline geliyor.
BAZI SEKTÖRLER ÇALIŞIYOR
Ancak bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da devam etti. Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de alıyorlar. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde yüzde 50 olarak uygulanıyor.
Yani bir günlük ücret neyse o kadarı işçiye ödenirken, gazeteciye bir günlük ücretinin yarısı kadar ilave bayram ödemesi yapılıyor.
MESAİ YERİNE İZİN OLMAZ
Resmi tatillerde ve dini milli bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.
Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse ayrıca çalışma ücreti daha alıyorlar.
ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?
Fazla mesaide çalışılan saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödeme yapılıyor. Ancak resmi tatilde yapılan çalışma da bir günlük yevmiye fazladan ödeniyor.
Yani günlük ücreti 100 lira olan bir işçi bayramda bir gün çalışmışsa fazladan 100 lira daha alıyor. Eğer haftalık çalışma saati 45 saati geçmişse geçen her saat için yüzde 50 fazla para ödeniyor. Örneğin saati 10 lira olan bir işçi 5 saat fazla çalışmışsa 75 lira daha alıyor.
BASIN ÇALIŞANINDA FARKLI HESAP
Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor.
Yani günlük 100 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 200 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 150 lira alıyor. Fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor.
NASIL BELİRLENİYOR?
Aylık maaş alarak çalışan bir kişi için toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alacak. Eğer bayram günü 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödenecek.
7.5 SAATİ GEÇEN SÜRE MESAİ OLUR
İşçılerın bayram olsun olmasın, çalıştıkları her fazla saat mesai kavramı içine giriyor. Bu durumda saatlik ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu da normal saat ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödeniyor. Yani alışveriş merkezlerinde 11 saat çalışanlar yaptıkları 3,5 saat mesainin ücretini yüzde 50 fazlasıyla alıyor. Bu mesai bayramda yapılmışsa, ücret bayram mesaisine ekleniyor. (Sabah / Faruk Erdem)
ÖRNEK HESAP
- İşçinin maaşı 3.000 TL
- Günlük yevmiyesi 3000/ 30 = 100
- 4.5 gün bayram çalışması 100 X 4.5 = 450
- Çalışmazsa alacağı yevmiye: 450
- Bayramda çalışırsa alacağı yevmiye 900
- Bayram sonrası maaş 3.450
- Çalışmazsa alacağı maaş 3.000