Yusuf Güzelyurt kimdir, tutuklandı mı? Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle suçlanıyordu!

Yusuf Güzelyurt tutuklandı mı? Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınarak serbest bırakılan Yusuf Güzelyurt hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı ve Güzelyurt bu kez tutuklandı.

Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını bildirmesinin ardından intihar eden Eda Nur Kaplan'a saldırıda bulunduğu belirtilen Yusuf Güzelyurt hakkında bir kez daha yakalama kararı çıkarıldı ve bu kez tutuklandı.

Yusuf Güzelyurt, dün yakalanarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece serbest bırakılmıştı. Güzelyurt'un serbest bırakılması kararına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheli Yusuf Güzelyurt'un tutuklanmasına hükmetti.

Eda Nur Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı.

EDA NUR KAPLAN OLAYI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine "Küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar" mesajını gönderip yaşamına son verdi. Kaplan'ın intihardan önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdiği 2 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğu, şahıslardan Mehmet A.'nın gözaltına alınıp delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldığı, Yusuf Güzelyurt'un ise arandığı öğrenilmişti.