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Yüsra Geyik 'Arka Sokaklar'dan ayrıldı! Duygusal veda paylaşımı

15 yıldır ekrana gelen Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Sosyal medya hesabından sette çekilen videoları paylaşan oyuncu, "Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Yüsra Geyik 'Arka Sokaklar'dan ayrıldı! Duygusal veda paylaşımı Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Arka Sokaklar', bu akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Bu bölümle birlikte 15 yıldır izleyiciyle buluşan dizide iki ayrılık yaşandı.
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