YURTKUR memur alımı başvuru süreci başladı! 63 ilde 500 GSB KYK memur alımı 2021 şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır, hangi illere alım yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, KYK yurt personeli olarak 500 memur alımı yapacağını duyurdu. 04 Ocak'ta başlayan KYK 500 yüz yurt yönetim personeli alımı başvuruları 20 Ocak tarihine kadar tamamlanacak. Başvuru şartları arasında 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmakta bulunuyor. İşte, GSB KYK personel alımı başvuru şartları ve başvuru işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, KYK yurt personeli olarak 63 ilde 70'i kadın 230'u erkek olmak üzere toplamda 500 memur alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan, KPSS'den en az 60 puan almış olması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

KYK Yurtkur personel alımı başvurusunda hangi evraklar gerekiyor?

Son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf.

Mezuniyet durumunu gösteren diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

KYK personel alımı başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,



2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,



Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,



Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)



Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,



Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,



Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.