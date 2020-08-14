Yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor? 48 ülkeye uçuşlar başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını belirtti. Peki, Yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor? Hangi ülkelere uçuşlar başlıyor? İşte uçuşların başlayacağı 48 ülke...

Corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yurtdışı uçuşları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor? Hangi ülkelere uçuşlar başlıyor? İşte yurt dışı uçuşlarının başlayacağı 48 ülke...

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde Sağlık , Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulduğunu ve uyguladıkları tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye'nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dâhil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğini sürdürdüklerini belirtti.

HANGİ ÜLKELERE UÇULAR BAŞLIYOR?

BUGÜN TRANSİT OLARAK AÇILIYOR

Bakan Karaismailoğlu, 20 Haziranda başlatılan, ancak koronavirüs vakaları nedeniyle 4 Temmuz 'da askıya alınan Kazakistan uçuşlarına ilişkin olarak da, "İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. Bugün transit uçuşlarımızı başlatıyoruz. 1 Eylül 2020 tarihinde de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları başlatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Ülkeler ile yapılan uçuş planlamalarında önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, dünya ülkelerinin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dikkatle takip edildiğini belirtti. Karaismailoğlu, havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' uygulamasını başlatan, bu çalışma ile örnek teşkil eden Türkiye'nin tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirler ile göz doldurduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü de bildirirken, tüm vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.