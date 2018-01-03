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Yunanistan'dan Alman gemisinin araştırma iznine iptal

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 21:27 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 21:27

Ege Denizi'nde bilimsel çalışma yapılması için verilen izin, geminin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi


Ege Denizi'nde bilimsel çalışmalar için Almanya'ya ait  "Meteor" isimli gemiye Yunan makamlarınca verilen araştırma izninin, Yunan kara  suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde  bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. 
 
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Hamburg Üniversitesine ait  araştırma gemisine verilen izin, Alman yetkililerin, Yunan kara suları içinde  olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu tespit  edilmesi üzerine Yunan hükümeti tarafından iptal edildi.
 
Geçen hafta, Limni Adası yakınlarında araştırma yapması için yetki  verilen gemiyle ilgili, Türkiye'nin aynı bölgeler için Navtex yayınlamasıyla Türk  makamlarından izin talebinde bulunulduğu anlaşılmıştı.

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