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Yunan meclisinde Türk vekile saldırı!

AA |  06 Mart 2018 Salı - 20:41 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 20:41

Yunanistan meclisindeki dış ilişkiler ve savunma komitesi toplantısında, aşırı sağ görüşlü Altın Şafak Partisi milletvekili Ellias Kassidiaris'in, SYRIZA'nın Rodop milletvekili Mustafa Mustafa'ya yönelik ırkçı ifadeleri tartışmaya yol açtı.


Yunan basınına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın,  Kıbrıs meselesi ve Türkiye ile ilişkileri içeren konuşması sırasında, Altın Şafak  Milletvekili Ellias Kassidiaris'in, Mustafa'nın toplantıdan atılması gerektiği  yönündeki açıklamaları sebebiyle tartışma yaşandı.
 
Kassidiaris'in Mustafa'ya yönelik, "Türk milletvekilini aramızda  bulunduramayız. Türk ajanı dışarı." şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.
 
Başta komitenin SYRIZA'lı diğer üyesi Nikos Ksidakis ile ana muhalefet  Yeni Demokrasi Partisi'nden Yorgos Koumouçakos olmak üzere, diğer  milletvekillerinin, Altın Şafak üyesi vekilin sözlerine tepki gösterdiği  belirtildi.
 
Tartışmanın hararetlenmesiyle, güvenlik görevlilerinin salonun  kapısına geldiği, ancak kısa bir aradan sonra toplantının yeniden başladığı ifade  edildi.
 

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Yunan meclisi Türk vekile saldırı Altın Şafak Partisi
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