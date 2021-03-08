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Yükseköğretimde akademisyen ve yönetici kadrolarındaki kadın sayısı artacak

AA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 13:37 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 13:37

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretimdeki akademisyen ve yönetici kadrolarında kadın sayısının artacağını belirtti.


Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk yükseköğretim sisteminde  geniş bir temsiliyetle yer alarak çok önemli katkılar sunan kadın akademisyenler  başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
 
 Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre, kız öğrenci ile kadın akademisyen  oranında daha iyi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saraç, "Ülkemizdeki kadın  öğretim üyesi sayısı birçok Avrupa ülkesinin üstündedir." bilgisini paylaştı.
 
 Kadın araştırma görevlisi sayısının erkek araştırma görevlisinden  fazla olduğunu belirten Saraç, şunları kaydetti:
 
"Bugünün araştırma görevlileri öğretim üyeleri olacağı için 4 yıl  içinde Türk yükseköğretim sisteminde kadın akademisyenlerin daha fazla olacağı  kuvvetle muhtemeldir. Kadın akademisyenlerimizin sayısındaki bu artış oranının  yönetici pozisyonlarına da yansıyacağına dair güçlü umutlara sahibiz. Bu süreci  hızlandırmak için önümüzdeki günlerde bazı yönlendirmelerimizin olacağını ifade  etmek isterim."

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