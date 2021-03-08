Yükseköğretimde akademisyen ve yönetici kadrolarındaki kadın sayısı artacak

Saraç, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, Türk yükseköğretim sisteminde geniş bir temsiliyetle yer alarak çok önemli katkılar sunan kadın akademisyenler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre, kız öğrenci ile kadın akademisyen oranında daha iyi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saraç, "Ülkemizdeki kadın öğretim üyesi sayısı birçok Avrupa ülkesinin üstündedir." bilgisini paylaştı.

Kadın araştırma görevlisi sayısının erkek araştırma görevlisinden fazla olduğunu belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Bugünün araştırma görevlileri öğretim üyeleri olacağı için 4 yıl içinde Türk yükseköğretim sisteminde kadın akademisyenlerin daha fazla olacağı kuvvetle muhtemeldir. Kadın akademisyenlerimizin sayısındaki bu artış oranının yönetici pozisyonlarına da yansıyacağına dair güçlü umutlara sahibiz. Bu süreci hızlandırmak için önümüzdeki günlerde bazı yönlendirmelerimizin olacağını ifade etmek isterim."