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YPG/PKK'lı teröristlerden Afrin'e saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 20:09 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 21:08

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol  edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad  füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil  Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
 
 Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27'sinin  üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda  danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli  koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer  verildi.
 
 

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Hatay Valiliği YPG/PKK Afrin
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